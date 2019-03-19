Где в мире жить дороже всего: составлен рейтинг городов
Исследователи взяли за основу уровень проживания в Нью-Йорке
Самыми дорогими городами мира для проживания стали Сингапур, Париж и Гонконг, а на последнем месте рейтинга из 133 городов расположился Каракас. Об этом говорится в докладе исследовательского центра The Economist Intelligence Unit британского журнала The Economist.
В ходе исследования авторы изучили, в частности, цены на 160 товаров и услуг, колебания валютных курсов, уровень инфляции, а также основные тенденции, происходящие в Северной и Южной Америках, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Исследователи взяли за основу уровень проживания в Нью-Йорке с показателем в 100 баллов.
Первая тройка городов – Сингапур, Париж и Гонконг – набрала по 107 баллов.
Четвертое место в рейтинге занял Цюрих со 106 баллами. Пятое разделили Женева и Осака, набравшие по 101 баллу.
На седьмом месте расположились три города – Сеул, Копенгаген и Нью-Йорк, набравшие по 100 баллов.
Десятое место разделили Тель-Авив и Лос-Анджелес – по 99 баллов.
Самыми дешевыми городами мира для проживания стали Каракас (15 баллов), Дамаск (25 балов), Ташкент (33 балла), Алматы (35 баллов), Бангалор (39 баллов), Карачи (40 баллов), Лагос (40 баллов), Буэнос-Айрес (41 балл), Ченнаи (41 балл) и Нью-Дели (43 балла).
Украинских городов в рейтинге нет.
Напомним, международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг городов мира по качеству жизни. Тройка лидеров – Вена, Цюрих и Ванкувер, а Киев расположился на 173-м месте из 231-го.
Ранее также сообщалось, что сразу пять украинских городов – Львов, Киев, Одесса, Харьков и Днепр – попали в список лучших городов мира по индексу качества жизни в рейтинге исследовательского сервиса Numbeo.
Кроме того, рейтинг объединенных общин, которые обогатились за последние годы, обнародовал один из украинских информационных ресурсов. В частности, успешными признали жителей общин Днепропетровской и Черкасской областей. Команда "Сегодня" поехала в богатые села и узнала, за счет чего они разбогатели:
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