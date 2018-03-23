Компании Илона Маска удалили страницы в Facebook
Присоединиться к бойкоту Facebook призвал Маска в Twitter один из пользователей
Основатель компании Илон Маск пообещал сделать это на фоне скандала с утечкой персональных данных.
Присоединиться к бойкоту Facebook призвал Маска в Twitter один из пользователей.
"Удалите страницу SpaceX на Facebook?" – написал он.
Маск ответил: "Я не знал, что она там есть. Сделаем".
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Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.
Между тем Цукерберг был вызван в парламентский комитет Великобритании для дачи показаний об использовании персональных данных.
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.
Напомним, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях.