Кондолиза Райс рассказала, чего требовали россияне во время войны с Грузией

Соединенные Штаты ничего не могли сделать, чтобы избежать российско-грузинской войны в 2008 году. Об этом заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

"Я помню июль 2008-го, когда я была с визитом в Грузии. Мы говорили тогда президенту Саакашвили: русские будут пытаться вторгнуться в вашу страну, не отвечайте на это, не делайте этого, потому что никто не сможет защитить вас ни при каких обстоятельствах. К сожалению, была перестрелка между миротворцами, и так, россияне нашли оправдание своим действиям. Грузины должны остаться в казармах. Я не обвиняю грузин за то, что произошло. Но Соединенные Штаты ничего не могли сделать, чтобы избежать этого всего", – сказала она.

По словам Райс, когда все уже произошло, США действовали настолько быстро, насколько могли, в том числе предоставляя миллиард долларов финансовой помощи Грузии.

"Тогда я также получила звонок от Сергея Лаврова, который сказал: "Я назову условия прекращения войны: грузины должны вернуться в казармы". Я сказала: "Ладно". Второе условие: "Грузины должны подписать договор о неиспользовании силы". Я сказала: "И здесь понятно". И тогда он сказал: "И Миша Саакашвили должен уйти. Но это только между нами". Я сказала: "Сергей, Госсекретарь США и министр иностранных дел России не могут иметь разговоров о свержении демократически избранного лидера страны. Поэтому сегодня после обеда мой посол в ООН обнародует эту информацию Совету Безопасности ООН... Он сказал: "Ты не можешь этого сделать". Я сказала: "Нет, я могу. И я позвоню каждому, кому могу – британцам, французам, полякам, чехам и всем скажу правду, и я так и сделала", – рассказала экс-госсекретарь.

Она также напомнила, что французские дипломаты смогли добиться заключения мирного соглашения.

"Я очень критически реагирую на замечания о том, что Соединенные Штаты могли остановить вторжение в Грузию", – сказала Кондолиза Райс.

Отметим, в десятую годовщину начала российско-грузинской войны США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.

Как сообщалось, Россия может аннексировать Южную Осетию.