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Конфликт Индии и Китая: Трамп сделал заявление

22 июня, 02:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Спор Пекина и Нью-Дели о принадлежности части горной территории на границе продолжается уже несколько десятилетий

Соединенные Штаты ведут переговоры с Китаем и Индией, они попытаются помочь двум странам преодолеть "большие проблемы", которые возникли в их отношениях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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"Это очень жесткая ситуация. Мы ведем переговоры с Индией, мы ведем переговоры с Китаем. У них большие проблемы. Они дошли до физических столкновений, и мы посмотрим, что будет дальше. Мы попробуем им помочь", – сказал он.

Спор Пекина и Нью-Дели о принадлежности части горной территории на границе продолжается уже несколько десятилетий. Стороны заключили ряд соглашений о поддержании мира в спорных районах, но обстановка там остается сложной.

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Ситуация в пограничных частях союзной территории Ладакх (ранее входила в индийский штат Джамму и Кашмир) обострилась в начале мая, когда на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Пострадали более 100 человек с обеих сторон.

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Следующие крупные столкновения пришлись на ночь вторника, 16 июня. По утверждениям индийских СМИ, в долине реки Галван погибли 20 индийских военных, с китайской стороны – 43 убитых и тяжело раненых. Армейские источники заявляли прессе, что огнестрельное оружие не применялось.

Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан устроили воздушные баталии.

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Индия Китай США Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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