Смертельное столкновение военных Индии и Китая: новые подробности и реакция США

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась еще в начале мая

Столкновение военных Китая и Индии в долине Галван, которая расположена на спорном участке в индийской части Гималаев, оказалось более масштабным, чем сообщалось ранее.

Как сообщает агентство АNI со ссылкой на военные источники, в результате столкновения погибли по меньшей мере 20 индийских солдат, 4 военнослужащих в настоящий момент находятся в критическом состоянии.

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По данным АNI, китайская сторона потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека.

Ранее представители вооруженных сил Индии заявляли, что в ходе столкновения индийских и китайских военных в районе союзной территории Ладакх погибли трое индийских пограничников, в том числе один офицер.

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На инцидент уже отреагировали Соединенные Штаты.

"Мы внимательно следим за ситуацией между индийскими и китайскими силами вдоль линии фактического контроля (в Ладакхе и Сиккиме). И Индия, и Китай выразили желание деэскалации, и мы поддерживаем мирное разрешение нынешней ситуации", – заявил представитель Госдепартамента.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон тогда получили ранения. Индия заявляла, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин в свою очередь утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.

Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан устроили воздушные баталии.

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