Индия и Пакистан устроили воздушные баталии: есть потери с обеих сторон
Отношения между странами обострились после нападения боевиков на военную колонну в Индии
ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших, как считают в Исламабаде, воздушное пространство страны. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур. По его словам, пилот одного из индийских самолетов взят в плен.
"В ответ на произошедшие сегодняшним утром шаги Пакистана, о которых ранее уведомил МИД, самолеты ВВС Индии пересекли линию разграничения. ВВС Пакистана сбили два самолета ВВС Индии. Один из самолетов упал на территории Азад Джамму и Кашмира (непризнанное государство, подконтрольное Пакистану, на части спорного Кашмира – Ред.), в то время как другой самолет упал на индийской стороне Кашмира. Один индийский пилот арестован войсками на земле", – сообщил пресс-секретарь вооруженных сил.
Ранее в среду МИД Пакистана выпустил заявление, в котором указал, что Военно-воздушные силы исламской республики провели залет за линию разграничения, в ходе которого пакистанские истребители отработали демонстрационный ракетный удар по невоенным целям вдали от населенных пунктов.
"Единственной целью акции было показать, что мы имеем право на самооборону и готовы к ней, – заявил МИД Пакистана. - Мы пошли на данный шаг при свете дня, чтобы донести наше прозрачное предупреждение".
Тем временем интернет-издание Firstpost сообщает, что индийские ВВС сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство.
Также появилась информация, что в Индии разбился военный самолет.
Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот на пакистанской территории. По информации Нью-Дели, 12 самолетов ВВС Индии "Мираж-2000" сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением и полностью его разрушили, были убиты до 300 боевиков.
Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" взяла на себя ответственность за нападение на военную колонну в Индии, которое 14 февраля унесло в Джамму и Кашмире жизни 45 человек.
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