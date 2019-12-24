Конгресс готов подать новые обвинения против Трампа

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Члены нижней палаты американского Конгресса требуют в суде вызвать для дачи показаний в судебный комитет Палаты представителей бывшего юрисконсульта Белого дома Дона МакГана.

Об этом говорится в обращении комитета в суд округа Колумбия, который конгрессмены просят обязать МакГана явиться для дачи показаний по делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

"Если свидетельства МакГан приведут к новым доказательствам, подтверждающим совершение президентом Трампом преступлений, которые требуют импичмента и не подпадают под одобренные Палатой представителей статьи, комитет будет действовать соответственно и при необходимости, рассматривая соответствующий вопрос, рекомендовать новые статьи для импичмента", – цитирует текст ходатайства The Hill.

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В комитете утверждают, что считают показания экс-юрисконсульта имеющими ключевое значение для того, чтобы Палата представителей подала свое дело против Трампа в будущем сенатском процессе по утвержденным статьям импичмента.

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Стоит отметить, что суд обязан МакГана дать показания в Палате представителей еще в марте, но Дональд Трамп приказал ему не выполнять распоряжение судьи. В Министерстве юстиции США по этому поводу отметили, что президент и его ближайшие советники обладают абсолютным иммунитетом от повесток в Конгресс.

Нижняя палата американского парламента подала апелляцию на это решение.

Напомним, ранее в этом месяце Палата представителей, где большинство имеют демократы, проголосовала за импичмент 45-го президента США Дональда Трампа. Его обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Теперь дело за Сенатом, который должен принять окончательный вердикт.

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