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Трамп хочет воспользоваться исполнительной привилегией и не пустить своего советника в Конгресс

Сегодня, 05:04

В частности, на слушания в Конгресс вызвали советника Белого дома Дон МакГан.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп стремится не допустить появления своего советника Дона МакГан на слушаниях в Конгрессе по делу о вмешательстве РФ в президентских выборах. Об этом заявила советник Белого дома Келлиан Конвей, – пишет Укринформ.

"Исполнительная привилегия находится на рассмотрении президента США. Это его право, и это позволяет наша демократия и наш конституционное правительство", – подчеркнула представитель Белого дома.

Исполнительная привилегия — это право президента США и других членов исполнительной власти отклонять вызовы на слушания и официальные запросы на информацию со стороны Конгресса и судебной ветви власти.

Накануне Палата представителей, контролируемая демократами, прислала несколько официальных повесток о получении дополнительной информации после обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера в "русской делу". В частности, на слушания в Конгресс вызван советник Белого дома Дон Макган.

Макган должен предоставить необходимые документы к 7 мая, а на слушания должен был явиться 21 мая. Отказ выполнить такое требование считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде. "Его показания помогут нам пролить свет на то, как президент подрывал принцип верховенства закона, а также на его попытки скрыть это с помощью того, что он врал американскому народу и заставлял делать это других", — заявил глава юридического комитета.

Ранее глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер направил в Министерство юстиции США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключенных из него частей к 1 мая.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Блокировка Трампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.

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Тег Мюллер

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Укринформ

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