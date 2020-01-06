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Конгресс хочет "связать руки" Трампу по Ирану

6 января, 09:40

Президенту США могут резко ограничить военные полномочия из-за ликвидации Касема Сулеймани

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Члены Демократической партии вынесут на рассмотрение Палаты представителей и Сената США резолюции, ограничивающие военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану.

Об этом сообщила спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси после того, как Белый дом постфактум уведомил американский парламент о ликвидации командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани под Багдадом 3 января.

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"На этой неделе Палата представителей представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, которая ограничит военные действия президента в отношении Ирана", – гласит заявление Пелоси, опубликованное на ее сайте.

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По ее словам, данный документ "подтверждает давние надзорные обязанности Конгресса". Резолюция предписывает прекращение Белым домом военных действий в отношении Ирана в течение 30 дней, если Конгрессом не будут предприняты никакие дальнейшие действия.

Автором резолюции стала бывший аналитик ЦРУ и Пентагона, конгрессвумен Элисса Слоткин.

Пелоси отметила, что аналогичную инициативу внес в Сенат демократ Тим Кейн.

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командир сил специального назначения Ирана "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

Министерство обороны США информировало, что операция была проведена по распоряжению Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Как мы уже сообщали, после этого бывший вице-президент США и участник новой президентской гонки Джозеф Байден поддержал ликвидацию, но признал, что это может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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Иран Дональд Трамп Конгресс США Нэнси Пелоси

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