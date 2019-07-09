Конгресс получил доступ к налоговым декларациям Трампа

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал поправки к закону, позволяющие профильным комитетам Конгресса США получить налоговые декларации президента США Дональда Трампа, которые он упорно старается держать в тайне.

Об этом Куомо заявил в понедельник, сообщает влиятельное американское издание Politico.

"Налоговая тайна имеет первостепенное значение, однако это имеет исключение для правдивого расследования и правоохранительных целей", – прокомментировал Куомо принятое решение.

Он отметил, что подписанный закон "дает Конгрессу возможность выполнять его конституционные обязанности, укреплять демократическую систему и гарантировать, что никто не выше закона".

Таким образом, новый документ позволяет Министерству налогов и финансов делиться информацией о доходах высокопоставленных федеральных или местных чиновников с тремя комитетами Конгресса, которые имеют полномочия рассматривать налоговые вопросы. Это касается, в том числе, президента США.

Напомним, 7 мая Министерство финансов США официально отклонило требование представителей Демократической партии в Конгрессе предоставить финансовому комитету Палаты представителей налоговые декларации президента США Дональда Трампа за последние шесть лет. До этого ведомство игнорировало запросы финансового комитета и дважды пропустило дедлайн по предоставлению документов американским законодателям. 18 мая глава американского Минфина Стивен Мнучин снова отказал требованиям демократов.

Позже суд отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние десять лет.