Суд не запретил демократам требовать налоговые декларации Трампа

Юристы пытались убедить суд, что демократы стремится нанести Трампу политический урон

Дональд Трамп. Фото: AFP

Суд отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние десять лет.

Юристы главы государства пытались убедить суд в том, что Демократическая партия стремится нанести Трампу политический урон любыми средствами. "Демократы используют контроль над комитетами Конгресса с целью расследовать каждый аспект его личных финансов, бизнеса и даже семейных отношений", — говорилось в одном из ходатайств. Ожидается, что юристы обжалуют решение суда.

Напомним, что председатели нескольких комитетов Палаты представителей уже некоторое время требуют предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы. Трамп в свою очередь ранее отметил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Напомним, что ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд не запретил демократам требовать налоговые декларации Трампа". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"