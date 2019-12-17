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Конгресс США обнародовал юридическое подтверждение обвинений против Трампа

17 декабря, 02:01

Отчет Юридический комитета состоит из 658 страниц

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал свой отчет об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Отчет на 658 страницах объясняет решение обвинить Дональда Трампа в двух статьях об импичменте: злоупотребление властью и препятствие Конгрессу.

Он также включает в себя отчеты комитета, ранее изданные Комитетом по разведке Палаты представителей, в которых излагаются доказательства против президента.

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"В совокупности статьи утверждают, что президент Дональд Трамп поставил свои личные политические интересы выше нашей национальной безопасности, наших свободных и справедливых выборов и наших системы сдерживания и противовесов. Он совершил проступок, который будет продолжаться, если его не остановить", - написали в Юридическом комитете.

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При этом в комитете отметили, что в соответствии с отчетом, американского президента следует отстранить от должности.

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

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