Трамп добивался от Украины помощи в борьбе против Байдена — доклад комитета Палаты представителей

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Президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы получить преимущество на выборах 2020 года.

Об этом говоритсяв докладе, опубликованном комитетом палаты представителей по разведке.

"Процедура импичмента в отношении 45-ого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявила длившиеся месяцами попытки президента Трампа использовать полномочия, чтобы добиться иностранного вмешательства ему на пользу на выборах 2020 года", – говорится в докладе.

Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского публично объявить о расследовании в отношении его политического соперника Байдена, которого он опасался больше всего, а также проведения расследования по теме предполагаемого украинского вмешательства в выборы 2016 года. В комитете расценили такую просьбу как серьезное нарушение.

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Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". По их мнению, Трамп поставил организацию переговоров в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставление Украине военной помощи в зависимость от публичного объявления о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантера. В комитете считают, что такое расследование выгодно Трампу для борьбы против своего политического оппонента Джо Байдена.

В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом – "множество".

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Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе — это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокирован дачу показаний ряда чиновников, а также – передачу конгрессменам документов.

Комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за то, чтобы опубликовать этот доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

Публикация этого доклада означает, что теперь работа по вопросу об импичменте Трампу окончательно переходит от комитета по разведке в юридический комитет.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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