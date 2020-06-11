США утвердили 250 млн долларов военной помощи Украине: куда пойдут деньги

Сегодня, 11 июня, в соответствии с рекомендациями Пентагона Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долл. по программе "Инициатива по поддержке безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Указанное решение является очередным признанием со стороны США того, что Украина продолжает успешно реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии с целями европейской и евроатлантической интеграции и стандартами НАТО. Выделенная помощь является важным свидетельством стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде и тому подобное. Важное место в нем занимает поддержка Военно-морских сил Украины.

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В пресс-службе Пентагона, в свою очередь, заявили, что половина средств – 125 млн долларов – включают в себя оборудование для повышения обороноспособности Украины в морской сфере, а также для улучшения системы наблюдения за воздушным пространством.

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Также в сумму входят контр-артиллерийские радары и тактическое оборудование. Часть указанных средств пойдет на усовершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций для противодействия российским кибератакам и фейкам.

"Эти инициативы дополняются усилением поддержки в сфере безопасности со стороны ключевых союзников и партнеров по НАТО. Соединенные Штаты продолжают призывать всех союзников и партнеров усилить поддержку сектора безопасности и обороны Украины", – заявили в Министерстве обороны США.

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Напомним, ранее украинский посол в Вашингтоне сообщил, что главные приоритеты в военном сотрудничестве Украины и США на 2020 год касаются усиления морских сил, однако готовятся закупки и других вооружений, например, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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