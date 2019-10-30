Конгрессмены призвали Помпео продлить ракетный договор СНВ-3

Крайне маловероятно, что администрация сможет провести переговоры по серьезному новому соглашению о контроле над вооружениями, - считают законодатели

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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 – Ред.).

"Крайне маловероятно, что администрация сможет провести переговоры по серьезному новому соглашению о контроле над вооружениями, которое будет касаться этих сложных вопросов, до истечения срока действия СНВ-3 в феврале 2021 года", – говорится в письме законодателей Помпео.

"В течение 16 месяцев, оставшихся до истечения срока действия нынешнего договора, мы призываем администрацию, вместо этого, направить свою энергию на продление СНВ-3, гарантируя тем самым дальнейшую стратегическую стабильность между США и Россией", – добавляют они.

Кроме того, Энгел и Менендес выразили обеспокоенность тем, что в госдепе на данный момент нет подтвержденных Сенатом высокопоставленных чиновников, которые смогли бы возглавить переговоры по контролю над вооружениями.

"Отсутствие высшего руководства и недостаток информации, поступающей от администрации по этим критическим вопросам безопасности, вызывают тревогу и оставляют нас глубоко обеспокоенными тем, что в ближайшем будущем стратегические ядерные системы России не будут абсолютно ничем ограничены и что США потеряют ключевые знания о российском ядерном арсенале", – отметили конгрессмены.

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Они призвали Помпео как можно скорее проинформировать Конгресс о разработке и реализации стратегии по обеспечению стратегической стабильности в отношениях между США и Россией.

"Мы хотим тесно сотрудничать с вами в целях продления действия СНВ-3 и обеспечения того, чтобы мы сохраняли прочные, поддающиеся проверке ограничения в отношении российских ядерных сил", – заключили Энгел и Менендес.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США должны уже приступать к переговорам о дальнейшем действии Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если будет решено его продлевать.

"У нас в 2021 году заканчивается основополагающий наш договор в этой сфере (безопасности – Ред.) – СНВ-3. Нам нужно думать о том, что с этим делать – продлевать его, не продлевать. Если продлевать, то нужно начинать полномасштабные переговоры", - сказал президент РФ.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Напомним, президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

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