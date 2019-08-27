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Конгрессмены вновь призвали Трампа ввести санкции против Турции

27 августа, 23:49

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских С-400

Конгресс США

Конгресс США / Фото: AFP

Комитет по иностранным делам палаты представителей США на фоне новых поставок российских систем ПВО С-400 в Турцию призвал президента страны Дональда Трампа ввести санкции в отношении Анкары, говорится во вторник в заявлении комитета в Twitter.

"Президент Трамп, вам следует ввести санкции против Турции за покупку системы ПВО С-400, как того требует американский закон" - говорится в сообщении.

"Интересам Турции лучше всего служит партнерство с США, а не с Кремлем", – отметили конгрессмены.

Ранее в этом комитете палаты представителей уже призывали ввести санкции против Турции из-за покупки С-400.

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Так, в мае двухпартийная группа законодателей из комитета по иностранным делам внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию, предлагающую ввести санкции в отношении Турции, если Анкара не откажется от закупок у России зенитных ракетных систем С-400.

Первый российский самолет с компонентами второй батареи ЗРС С-400 прибыл во вторник в Турцию в рамках второго этапа поставок этих систем.

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Фото: president.gov.ua

Поставки второй партии С-400 будут продолжаться примерно месяц, отметили в Минобороны Турции.

В июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России прибыли 30 самолетов, груженных компонентами С-400.

Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Напомним, в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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Россия США Турция Трамп санкции конгрессмены с-400

Источник: Интерфакс-Украина

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