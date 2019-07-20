Помпео выразил сожаление в связи с покупкой Турцией С-400
С конца прошлой недели Турция получает из России компоненты С-400
Госсекретарь США Майк Помпео в субботу в телефонной беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил сожаление в связи со сделкой по приобретению российских ЗРК С-400, говорится в пресс-релизе, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.
"Госсекретарь передал (турецкому коллеге), что США разочарованы тем, что Турция приобретает российские системы С-400", – говорится в документе.
Помпео также выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью турецкого дипломата в результате вооруженного нападения 17 июля в иракском Эрбиле.
Кроме того, госсекретарь отметил, что Вашингтон разделяет обеспокоенность Турции ситуацией с обеспечением безопасности на турецко-сирийской границе. "Обязанностью американской администрации является обеспечение защиты партнеров на местах, которые сотрудничают с США в рамках глобальной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России – ред.)", – отмечается в пресс-релизе.
Как сообщалось, с конца прошлой недели Турция получает из России компоненты С-400.
США неоднократно грозили Турции санкциями в связи с этим. Однако 18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что пока Штаты не будут вводить ограничительные меры в отношении Турции.
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