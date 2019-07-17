Трамп запретил продавать Турции F-35 из-за российских С-400

США лишь выполнят свои обязательства по уже заключенной сделке в 1,5 миллиарда долларов

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 Турция не сможет купить у США самолеты-истребители последнего поколения F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Об этом заявил 16 июля президент США Дональд Трамп, заявив, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден подписать сделку с Россией из-за действий предыдущего хозяина Белого дома, демократа Барака Обамы.

"Так что у них есть ракетная система, созданная в России, им теперь запрещено покупать более 100 самолетов", – отметил Трамп, при этом не упомянув о санкциях, которые Вашингтон обещал наложит на Анкару из-за покупки С-400.

При этом он отметил, что "наказание" скажется и на Штатах, поскольку на производстве F-35 занято "много рабочих мест", и признался, что, несмотря на политику, его личные отношения с Эрдоганом всегда "были очень хорошие".

Ранее Вашингтон подписал договор о продаже Анкаре 100 самолетов F-35. Стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, Трамп фактически признал, что разрывать это соглашение Белый дом не намерен.

Напомним, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган впервые прокомментировал поставки российских ЗРС, назвав сделку с РФ о С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.

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