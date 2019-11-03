Контрабандисты вырезали части "стены Трампа" на границе США и Мексики

/ Фото: The Washington Post

Банды контрабандистов сумели вырезать некоторые участки "стены Трампа" на границе США и Мексики, чтобы поставлять на американскую территорию наркотики и нелегальных мигрантов.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные Службы таможенного и пограничного контроля США, прорехи в стене были сделаны на протяжении последних месяцев с помощью электронных пил.

"Контрабандисты используют электронные пилы, чтобы прорезать стальные и бетонные участки стены, создавая достаточно широкие отверстия для контрабанды. Такие пилы могут прорезать блокираторы за считанные минуты", – говорится в сообщении.

По словам инженеров, высота столбов, которая составляет от пяти до девяти метров (18-30 футов), сталь легче оттолкнуть, чтобы перейти на другую сторону.

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В свою очередь, президент США заверил, что не слышал сообщений о прорезании пограничной стены, но, добавил он, "вы можете прорваться через что угодно".

"У нас очень мощная стена, но, какой бы мощной она ни была, вы можете прорваться сквозь все, что угодно. Но за нами наблюдает много людей. Резка – это одно, но это легко исправить. Одна из причин, по которой мы сделали это так, как мы это сделали, это очень легко исправить. Вы кладете кусок обратно. Но у нас очень мощная стена. Но вы можете пробить любую стену", – отметил хозяин Белого дома.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5-процентную пошлину на все товары из Мексики в связи с кризисом на границе. Размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

Также мы сообщали, что американские власти приняли решениеиспользовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина денег будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальное поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

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