Последнее предупреждение: Трамп сказал, когда закроет границу с Мексикой
США полностью перекроют южную границу, если Мехико ничего не сделает, чтобы прекратить поток мигрантов в США
Если Мексика не остановит поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, то США уже на следующей неделе перекроют свою южную границу, предупредил американский президент Дональд Трамп.
"Если Мексика немедленно не остановит всех нелегальных иммигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или ее большие части на следующей неделе", – написал он в своем Twitter 29 марта.
Он уверен, что для Мехико не составит большого труда перекрыть маршруты нелегалов, но все вместо этого мексиканские власти ограничивается лишь разговорами, что ведет к огромным убыткам американской казны.
"Поэтому закрытие границы стало бы полезным делом", – заключил президент.
Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.
Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
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