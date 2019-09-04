Пентагон разрешил использование $ 3,6 млрд на строительство стены с Мексикой

Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США

/ Фото: AFP

Министр обороны США Марк Эспер разрешил использование 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Об этом говорится в его письме комитету Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, опубликованном телекомпанией CNN.

"Я принял решение, что 11 проектов военного строительства вдоль международной границы с Мексикой, стоимость которых оценивается в 3,6 млрд долларов, необходимы для поддержки использования военных сил в соответствии с целями национальной безопасности", — говорится в письме.

Отмечается, что эти проекты реализуются в первую очередь с целью препятствовать незаконному въезду мигрантов на территорию США. Благодаря их реализации также сократится численность персонала министерства обороны, необходимого для защиты границы в тех местах, где будут построены новые заграждения.

По данным газеты Politico, половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

Реклама

10 мая тогдашний исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере 1,5 млрд долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли ввиду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В тренде Сокращение числа нардепов до 300: Разумков объяснил причину

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама