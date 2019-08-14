Копия посмертной маски Наполеона выставлена на аукцион в США

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Бронзовая копия посмертной маски французского императора Наполеона Бонапарта выставлена на аукцион в американском городе Новый Орлеан, что в штате Луизиана, за 34,5 тыс. долларов. Об этом сообщил телеканал Fox News Channel.

По его данным, торги, устроенные галереей искусств M. S. Rau Antiques, приурочены к 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта.

До сих пор считалось, что посмертную маску Наполеона снял на острове Святой Елены его личный врач Франческо Антоммарчи, умерший в 1838 году в городе Сантьяго-де-Куба. "Продолжается, однако, спор относительно того, кто снимал посмертную маску свергнутого императора. В свое время считали, что это был личный врач Наполеона Франческо Антоммарчи, однако сейчас полагают, что это был британский военный врач Фрэнсис Бертон и что он снял посмертную маску 7 мая 1821 года", — уточняется на сайте галереи.

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По ее данным, существует несколько копий данной маски. Одна из них хранится в музее Кабильдо штата Луизиана в Новом Орлеане. Оригинал выставлен в Наполеоновском музее в Гаване.

Два года назад на аукционе в Фонтенбло одна из знаменитых треуголок монарха была продана почти за 2 млн евро. Дом инвалидов, на территории которого расположена гробница Наполеона, ежегодно посещают почти 1,5 млн человек.

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Напомним, ранее в Париже у супруги наследника потомка Наполеона III украли драгоценное кольцо с крупным бриллиантом.

Также мы писали об аукционе, на котором был продан фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни.

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