Во Франции продали часть Эйфелевой башни
Пятиметровый сегмент винтовой лестницы символа Франции купили за сумму втрое больше изначальной стоимости
Часть Эйфелевой башни была продана на аукционе в Париже. Лот – сегмент винтовой лестницы символа Франции – достался новому владельцу за почти 200 тыс. долларов, притом что изначально его оценивали втрое дешевле – в 60 тыс.
Высота конструкции составила почти 5 м – это 25 ступенек, а ее возраст – 130 лет.
Винтовую лестницу демонтировали в восьмидесятых, когда между вторым и третьим этажами башни установили лифт.
Лишнюю конструкцию распылили на части, которые частично раздали в музеи, а частично продали частным владельцам.
Напомним, что торги были организованы международным аукционным домом Artcurial.
Как уже сообщалось, на Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин - Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать".
Также мы писали, что в этом году 129 участников из разных стран приняли участие в забеге по этой достопримечательности. Победителем среди мужчин стал спортсмен из Польши: ему понадобилось почти 8 минут. У женщин победила австралийка. Ее результат – не более 10 минут.