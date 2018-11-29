Во Франции продали часть Эйфелевой башни

Часть Эйфелевой башни была продана на аукционе в Париже. Лот – сегмент винтовой лестницы символа Франции – достался новому владельцу за почти 200 тыс. долларов, притом что изначально его оценивали втрое дешевле – в 60 тыс.

Высота конструкции составила почти 5 м – это 25 ступенек, а ее возраст – 130 лет.

Винтовую лестницу демонтировали в восьмидесятых, когда между вторым и третьим этажами башни установили лифт.

Лишнюю конструкцию распылили на части, которые частично раздали в музеи, а частично продали частным владельцам.

Напомним, что торги были организованы международным аукционным домом Artcurial.

Как уже сообщалось, на Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин - Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать".

Также мы писали, что в этом году 129 участников из разных стран приняли участие в забеге по этой достопримечательности. Победителем среди мужчин стал спортсмен из Польши: ему понадобилось почти 8 минут. У женщин победила австралийка. Ее результат – не более 10 минут.