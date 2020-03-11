Коронавирус атакует США: умер 31 человек

Количество инфицированных увеличилось до 975 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 975, из которых 31 человек умер. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщал о 712 заразившихся и 27 умерших.

По новым данным CNN, количество инфицированных увеличилось до 975 человек, из них 31 скончался. 24 летальных случая подтверждены в штате Вашингтон на западе страны, три — в Калифорнии, два — во Флориде, остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

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Напомним, что в США создадут первую карантинную зону из-за смертельного коронавируса. Ее радиус составит одну милю. Ее разместят вокруг населенного пункта Нью-Рошелл в районе Уэстчестер к северу от города Нью-Йорк.

Напомним, что ранее в США коронавирусом заразились медики. Коллег инфицированных уже отправили на карантин.

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