Коронавирус в США: стало известно, где создадут первую карантинную зону

В карантинной зоне будет развернута Нацгвардия

В США создадут первую карантинную зону из-за смертельного коронавируса. Ее радиус составит одну милю. Ее разместят вокруг населенного пункта Нью-Рошель в районе Уэстчестер к северу от города Нью-Йорк.

Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По его словам, школы и другие учреждения, закроются на две недели в так называемой "зоне сдерживания" радиусом одна миля.

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Также округ Уэстчестер работает над тем, чтобы остановить распространение вируса.

"Мы продезинфицируем школы и оценим ситуацию. Нью-Рошель – это особая проблема, цифры продолжают расти", – сказал он.

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В карантинной зоне будет развернута Национальная гвардия, которая поможет доставлять жителям еду домой и продезинфицировать общественные места.

Сейчас 173 человека в штате Нью-Йорке болеют коронавирусом, из них 108 в районе Уэстчестер.

Напомним, что ранее в США коронавирусом заразились медики. Коллег инфицированных уже отправили на карантин.

Добавим, что в Америке считают, что Россия использует контролируемые государством средства массовой информации, а также фальшивые новостные страницы в интернете и подставных лиц в социальных медиа для распространения дезинформации о коронавирусе.

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