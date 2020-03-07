Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Проверяли пассажиров в аэропорту: в США коронавирусом заразились медики

7 марта, 15:59

Тина Наринецкая

Коллег инфицированных уже отправили на карантин

В США коронавирус нового типа диагностировали у двух медиков, которые осматривали пассажиров в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Reuters.

Инфекцию подхватили сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Они занимались уходом и проверкой пассажиров, которые прилетели в США из Китая и других стран.

Отметим, что коллеги инфицированных теперь будут находиться на карантине до 17 марта.

Реклама

Ранее мы писали, что участь многих путешественников, возвращающихся домой из Китая и других стран, в которые пробрался коронавирус постигла и доллар. Теперь федеральный резерв США начал помещать в карантин деньги, которые он репатриирует из Азии.

В тренде
Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине: фото

Кроме того, Сенат Конгресса США одобрил законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса. Его поддержали более 80 законодателей.

А в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса.

Как уберечь себя от коронавируса – смотрите в видео:

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США медики больные заражение аэропорты коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19Украина
Белый дом наказал и.о. замминистра обороны из-за Украины
Белый дом наказал и.о. замминистра обороны из-за УкраиныСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...