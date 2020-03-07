Проверяли пассажиров в аэропорту: в США коронавирусом заразились медики

Коллег инфицированных уже отправили на карантин

В США коронавирус нового типа диагностировали у двух медиков, которые осматривали пассажиров в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Reuters.

Инфекцию подхватили сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Они занимались уходом и проверкой пассажиров, которые прилетели в США из Китая и других стран.

Отметим, что коллеги инфицированных теперь будут находиться на карантине до 17 марта.

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Ранее мы писали, что участь многих путешественников, возвращающихся домой из Китая и других стран, в которые пробрался коронавирус постигла и доллар. Теперь федеральный резерв США начал помещать в карантин деньги, которые он репатриирует из Азии.

Кроме того, Сенат Конгресса США одобрил законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса. Его поддержали более 80 законодателей.

А в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса.

Как уберечь себя от коронавируса – смотрите в видео:

Видео: СНБО

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