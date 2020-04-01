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Коронавирус пробрался на авианосец США: эвакуации ждут четыре тысячи моряков

1 апреля, 16:04

Денис Беспалов

В Пентагоне намерены пока обойтись без эвакуации всего экипажа

В Белом доме сообщили о том, сколько людей может умереть в США из-за коронавируса, тем временем на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" порядка 80 моряков заразились коронавирусом. Как сообщает Reuters, капитан корабля Бретт Крозье в письме, направленном командованию ВМС США, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. Об этом В частности, он просил снять с авианосца более 4 тысяч военнослужащих и изолировать их.

По данным San Francisco Chronicle, на авианосце заразились более 100 матросов.

Министр обороны США Марк Эспер, в свою очередь, заявил, что в настоящий момент не видит необходимости в эвакуации всего экипажа с авианосца, сообщает CBS.

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"Я не думаю, что мы находимся на этом этапе, - сказал Эспер в ответ на вопрос, пора ли эвакуировать с корабля его команду. - Мы предоставляем (находящемуся у) Гуама авианосцу много (медицинских) принадлежностей, медицинской помощи, по мере необходимости мы направляем медицинский персонал".

При этом, по словам Эспера, среди членов экипажа нет тех, кто был бы "серьезно болен".

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"В данный момент мы пытаемся обеспечить сдерживание (распространения) вируса", - заявил глава Пентагона.

Ранее телекомпания Fox News сообщала, что коронавирус также диагностирован у нескольких человек на борту находящегося на базе в Японии авианосца "Рональд Рейган". Однако Эспер отметил, что это, а также случаи заражения на "Теодоре Рузвельте", по его мнению, не скажутся на боеготовности американских ВМС.

Отметим, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что пик смертности от коронавируса в стране наступит в середине апреля. Согласно расчетам, которые озвучила пресс-служба Белого дома, 15 апреля могут умереть более 2,2 тысяч человек, затем смертность будет снижаться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Пентагон коронавирус авианосец

Источник: ТАСС

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