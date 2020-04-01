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В Белом доме сообщили о том, сколько людей может умереть в США из-за коронавируса

1 апреля, 02:40

Елена Кузьмич

«Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей» - заявили чиновники

От 100 тыс. до 200 тыс. человек могут умереть в США вследствие пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. С таким прогнозом выступила координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

"Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей", — сказала она, выступая перед журналистами в Белом доме. Биркс добавила, что в своих прогнозах она во многом исходит из полученных от властей штата Нью-Йорк данных.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что число заразившихся коронавирусом в штате достигло 75,7 тыс., 1 550 человек умерли.

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Президент США Дональд Трамп считает, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для США очень тяжелым периодом.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 161,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли почти 3 тыс. человек, 5 644 выздоровели.

Ранее сообщалось, что введение федеральным правительством США общенационального карантина в связи с распространением нового коронавируса в стране крайне маловероятно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США смерть коронавирус

Источник: ТАСС

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