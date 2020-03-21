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Коронавирус проник в Белый дом: кто из чиновников заразился

21 марта, 09:50

Татьяна Очеретяна

Президент и вице-президент с ним не контактировали

У сотрудника офиса вице-президента США Майка Пенсаобнаружили коронавирус. Об этом заявила пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер, сообщает CNBC.

В офисе Пенса сообщили о положительном тесте на COVID-19 среди своего персонала.

"Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком", – заверила она.

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По словам пресс-секретаря вице-президента, сейчас отслеживают, с кем контактировал инфицированный сотрудник.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что в настоящее время ученые работают более чем над 20 вакцинами против коронавируса нового вида. Уже сейчас нужно думать над тем, как увеличить объемы производства такой вакцины, как финансировать этот процесс, как обеспечить ею всех людей по всему миру и как убедить людей в необходимости вакцинации.

Отметим, что Соединенные Штаты в связи с распространением по миру коронавируса с 20 марта приостановили выдачу виз во всех американских посольствах и консульствах. В Госдепе не уточнили, когда зарубежные представительства США возобновят предоставление визовых услуг.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как сейчас проходит карантин в Китае:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Белый дом коронавирус Майк Пенс

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