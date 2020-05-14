Коронавирус унес жизни более 300 тысяч человек на планете

Общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тысяч, причем Россия скрывает ужасающую смертность от коронавируса. Об этом говорят подсчеты на основе официальных заявлений властей, мнений экспертов и сообщений СМИ.

В мире заразились по меньшей мере 4 млн 395 тысяч человек, а умерли 6,83% из них — 300 189. К счастью, темпы роста числа летальных исходов на планете замедляются. Так, отметка в 150 тысяч умерших от пандемии была преодолена 17 апреля, таким образом, число жертв коронавируса выросло вдвое почти за месяц. Двукратный рост со 100 тысяч до 200 тысяч умерших занял две недели.

Сейчас больше всего летальных случаев зафиксировано в США, на которые приходится примерно треть всех случаев заболевания в мире. В Америке зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения, умерли 6,06% инфицированных — около 85,3 тыс. человек. Дальше идет Великобритания, где умерли 14,42% заболевших — 33 614 пациентов. На третьем месте в мире – Италия, где умерли 14,06% инфицированных коронавирусом — 31 368 человек.

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Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Добавим, что в ЕС рассказали, когда будет одобрена вакцина от коронавируса.

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