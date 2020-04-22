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Коронавирус в мире унес жизни более 177 тысяч человек

22 апреля, 06:42

Елена Кузьмич

Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в США

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеванийв мире выросло со 170 тыс. 042 до 177 тыс. 200 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

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Всего в мире, по данным университета, на конец вторника насчитывалось 2 млн. 561 тыс. 915 случаев заражения COVID-19.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США – 824 тыс. 147 (45 тыс. скончавшихся), Испании – 204 тыс. 178 (21 тыс. 282), Италии – 183 тыс. 957 (24 тыс. 648), Франции – 159 тыс. 299 (20 тыс. 265), Германии – 147 тыс. 065 (5 тыс. 086), Великобритании – 130 тыс. 172 (17 тыс. 337).

Более 20 тыс. заразившихся зафиксированы в Турции – 95 тыс. 591 (2 тыс. 259 умерших), материковом Китае – 82 тыс. 788 (4 тыс. 632), Иране – 84 тыс. 802 (5 тыс. 297), Бразилии – 43 тыс. 079 (2 тыс. 259), Бельгии – 40 тыс. 956 (5 тыс. 297), Канаде – 39 тыс. 402 (1 тыс. 909), Нидерландах – 34 тыс. 318 (3 тыс. 929), Швейцарии – 28 тыс. 063 (1 тыс. 478), Португалии – 21 тыс. 379 (762), Индии – 20 тыс. 080 (645).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на вечер вторника выявлен 52 тыс. 736 больных при 456 случаях летального исхода.

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Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

Ранее сообщалось, что исследователи заявили, что гидроксихлорохин неэффективен при лечении коронавируса.

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мир смерть жертвы заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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