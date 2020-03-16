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Коронавирус в США: американцы в панике скупают оружие и патроны

16 марта, 10:44

Денис Беспалов

Продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз

В то время, как эксперты предупреждают, что к маю в США коронавирусом могут заразиться сто миллионов человек, американцы в условиях паники из-за распространения нового коронавируса стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные "наборы для выживания". Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Я за два часа продал 12 пистолетов", - приводит телеканал слова владельца оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэла Вона.

Продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз, отметил он.

"Всегда, когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх", - добавил Вон.

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В некоторых местах в оружейные магазины выстраиваются длинные очереди, люди стоят по несколько часов, указал Fox News.

Как объясняют сами американцы, они опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка, подчеркивает телеканал.

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"Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи", - заявил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.

Опасаясь того, что вспышка вызываемого коронавирусом заболевания прервет цепочки поставок продуктов в магазины, жители страны также скупают сухие пайки и "наборы для выживания".

"Люди хотят, чтобы у них были запасы под рукой, если поставки продовольствия прервутся", – цитирует Fox News менеджера одного из магазинов Джо Мэйсона.

Как отметила в воскресенье телекомпания СNN со ссылкой на оценки федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 3482, умерли 65 человек.

Отметим, в правительстве Великобритании прогнозируют, что эпидемия болезни, которую вызывает новый коронавирус, продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона жителей Британии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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