К маю в США коронавирусом могут заразиться сто миллионов человек – WP

После сообщения о первом подтвержденном случае заражения новым короновирусом в США отчеты о новых случаях заражения поступали постепенно. Однако через два месяца количество таких сообщений начало резко возрастать. Об этом говорится в статье Washington Post.

Так, согласно данным издания, первый случай заражения был зафиксирован 22 января, с начала марта количество заражений стало резко возрастать, и по состоянию на 13 марта в США зафиксировано 2 179 случаев заражения. Эксперты обеспокоены такой так называемой экспоненциальной кривой. Если количество заражений будет удваиваться каждые три дня, уже к маю в США будут заражены около ста миллионов человек.

В статье уточняется, что это математика, а не пророчество. Распространение может быть замедлено общественным здравоохранением: если люди будут практиковать "социальное дистанцирование", избегать общественные места и вообще ограничат передвижения.

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При этом в статье говорится, что "социальное дистанцирование" более эффективно в борьбе с распространением коронавируса, чем принудительный карантин.

"Правда в том, что блокировки очень редки и никогда не эффективны", - отмечает Лоуренс О. Гостин, профессор Джорджтаунского университета.

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

К счастью, есть и другие способы замедлить вспышку. В первую очередь, должностные лица здравоохранения призвали людей избегать общественных собраний, чаще оставаться дома и держаться на расстоянии от других. Если люди менее мобильны и меньше взаимодействуют друг с другом, вирус имеет меньше возможностей для распространения.

Напомним, США 13 марта на 30 дней ввели запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из стран ЕС, позже запрет был распространен на Великобританию и Ирландию.

В почти половине штатов США введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Отметим, Кабинет министров с целью не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19 принял решение ввести общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

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