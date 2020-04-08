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Коронавирус в США диспропорционально поражает афро-американское население

8 апреля, 23:57

Елена Кузьмич

Врачи и правозащитники призывают правительство обнародовать этнические и расовые данные умерших

Первые исследования новой пневмонии показывают, что коронавирус диспропорционально поражает афро-американское население. Врачи и правозащитники призывают правительство обнародовать этнические и расовые данные умерших.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В США уже заражены 400 000 человек, 13 000 умерли.

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Темпы заражения в штате Нью-Йорк замедлились, но 7 апреля там зафиксировали наибольшее количество смертей в сутки – умерла 731 человек.

Информацию структуру заболевания подтвердил председатель национального институте аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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"Диабет, астма, ожирение, гипертония диспропорционально поражают меньшинства, особенно афроамериканцев. Именно эти сопутствующие заболевания приводят к осложнениям и часто смерти, когда люди попадают в отделение интенсивной терапии с интубацией в результате коронавируса. Мы обеспокоены, но не ничего не можем с этим поделать. Только предоставлять наилучшую возможную помощь, чтобы избежать осложнений", – отметил он.

Согласно данным штата Нью-Йорк, 86% пациентов, умерших от осложнений от коронавируса, имели хронические болезни. В 55% из них было повышенное давление, у 37% – диабет.

Напомним, что во время пандемии коронавирусаСША наследуют самую худшую политику Беларуси и Бразилии, отрицая кризис. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Также в США министр ВМС ушел в отставку из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США афроамериканцы диабет коронавирус осложнения

Источник: Сегодня

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