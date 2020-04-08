В США министр ВМС ушел в отставку из-за коронавируса

После скандала со вспышкой коронавирусной болезни на борту авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" исполняющий обязанности министра военно-морских сил страны Томас Модли подал в отставку.

Об этом 7 апреля на своей странице в Twitter сообщил американский министр обороны Марк Эспер.

"Этим утром я принял отставку секретаря Модли. С одобрения президента я назначаю действующего заместителя министра обороны США Джима Макферсона исполняющим обязанности министра военно-морского флота", – заявил глава Пентагона.

В опубликованном там же официальном заявлении говорится, что Модли много лет служил стране как в, так и без униформы, а в отставку он ушел по собственному желанию "в интересах Военно-морских сил и моряков".

Реклама

Стоит отметить, что на авианосце "Теодор Рузвельт" находятся более 4 тысяч американских моряков. После тестирования 80% из них у 230 военных была обнаружена коронавирусная инфекция. Сейчас он стоит на якоре в порту на острове Гуам.

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 8 апреля и все подробности

Однако скандал спровоцировало не столько это, сколько просочившееся в СМИ электронное письмо командира судна Бретта Крозье, в котором тот просил командование ВМС эвакуировать членов экипажа.

"Мы не на войне. Моряки не должны умирать", – писал он.

"Слив" документа спровоцировал резкую реакцию Томаса Модли – он уволил Крозье, обвинив его в "крайне плохой способности оценивать ситуацию в разгар кризиса" и сеянии паники.

Напомним, что ситуация с коронавирусной эпидемией в США является самой худшей в мире – здесь зафиксировали 400 тысяч случаев инфицирования, из которых почти 13 тысяч стали смертельными. При этом за прошедшие сутки от COVID-19 в стране умерли рекордные 1 736 человека.

При этом президент США Дональд Трамп считает, что пик смертности от коронавируса в стране наступит в середине апреля. Согласно расчетам, которые озвучила пресс-служба Белого дома, 15 апреля могут умереть более 2,2 тысяч человек, затем смертность будет снижаться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама