Коронавирус в США: как Белый дом намерен спасать страну от COVID-19

Белый дом разрабатывает масштабный пакет стимулирующих мер совокупной стоимостью от одного триллиона до 1, 2 триллиона долларов на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для экономики США.
Об сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.
Министр финансов Стивен Мнучин предлагает распределить 250 млрд долларов в виде "прямых денежных перечислений" гражданам страны. Впоследствии еще столько же может быть перечислено в мае, если ситуация в экономике продолжит оставаться тяжелой.
Позже на брифинге в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа Мнучин озвучил эти предложения. "Американцы нуждаются в деньгах, и президент хочет дать им деньги сейчас. Прямо сейчас, в течение двух недель", – цитирует министра Bloomberg.
"Это серьезная сумма. Ситуация в экономике серьезная, и мы выдвинули предложение, которое даст экономике один триллион долларов", – заявил Мнучин.
Администрация пока не решила, какую сумму получат граждане США, но хочет, чтобы она превысила тысячу долларов, говорят собеседники агентства.
По словам Мнучина, власти не хотят, чтобы чеки достались миллионерам, но ситуация требует срочных мер.
"Думаю, мы сделаем так, чтобы (американцы – Ред.) получили деньги настолько быстро, насколько это возможно", – сказал, в свою очередь, Трамп.
Помимо прямых денежных выплат населению, план стимулирования включает в себя меры поддержки малого бизнеса.
Ранее в США смерть от коронавирусной пневмонии забрала жизни почти 90 человек.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк