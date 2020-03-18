Коронавирус в США: как Белый дом намерен спасать страну от COVID-19

Белый дом разрабатывает масштабный пакет стимулирующих мер совокупной стоимостью от одного триллиона до 1, 2 триллиона долларов на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для экономики США.

Об сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.

Министр финансов Стивен Мнучин предлагает распределить 250 млрд долларов в виде "прямых денежных перечислений" гражданам страны. Впоследствии еще столько же может быть перечислено в мае, если ситуация в экономике продолжит оставаться тяжелой.

Позже на брифинге в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа Мнучин озвучил эти предложения. "Американцы нуждаются в деньгах, и президент хочет дать им деньги сейчас. Прямо сейчас, в течение двух недель", – цитирует министра Bloomberg.

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"Это серьезная сумма. Ситуация в экономике серьезная, и мы выдвинули предложение, которое даст экономике один триллион долларов", – заявил Мнучин.

Администрация пока не решила, какую сумму получат граждане США, но хочет, чтобы она превысила тысячу долларов, говорят собеседники агентства.

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По словам Мнучина, власти не хотят, чтобы чеки достались миллионерам, но ситуация требует срочных мер.

"Думаю, мы сделаем так, чтобы (американцы – Ред.) получили деньги настолько быстро, насколько это возможно", – сказал, в свою очередь, Трамп.

Помимо прямых денежных выплат населению, план стимулирования включает в себя меры поддержки малого бизнеса.

Ранее в США смерть от коронавирусной пневмонии забрала жизни почти 90 человек.

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