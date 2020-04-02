Коронавирус в США: новая пневмония за сутки забрала жизни 270 человек в Нью-Йорке

Количество случаев заражения коронавирусом в мегаполисе увеличилось за сутки с 41 771 до 45 707.

Свыше 270 человек умерло за сутки в американском городе Нью-Йорке от заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте мэрии крупнейшего города США.

Согласно этим сведениям, количество случаев заражения коронавирусом в мегаполисе увеличилось за сутки с 41 771 до 45 707. Число летальных исходов возросло с 1 096 до 1 374. В штате Нью-Йорк количество инфицированных за сутки выросло на 7 917 и составляет 83 712. Жертв насчитывается уже 1 941.

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По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано 209 071 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 633 человека, выздоровели 8 434. Больше всего случаев заражения подтверждено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Флорида и Массачусетс.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что из-за распространения коронавируса американские власти почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты, которые хранились в Национальном стратегическом резерве.

Также почти триста пожарных в Нью-Йорке заразились коронавирусом.

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