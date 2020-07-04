Коронавирус вплотную подобрался к семье Трампа: что произошло

Кимберли Гилфойл является одной из главных организаторов сбора средств в избирательный фонд

Девушка Дональда Трампа-младшего и одна из главных организаторов сбора средств в избирательный фонд Дональда Трампа-старшего Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом. Не так давно COVID-19 заразился личный помощник американского президента.

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"После положительного результата теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы ограничить любое воздействие… У нее все хорошо, и ее еще раз проверят, чтобы убедиться в правильности диагноза, поскольку она бессимптомна, но в качестве меры предосторожности отменит все предстоящие события. Дональд Трамп-младший был протестирован отрицательно, но в качестве меры предосторожности также самоизолировался и отменяет все публичные мероприятия", – сказал Серхио Гор, руководитель отдела финансового комитета "Победа Трампа", передает CNN.

Два Дональда Трампа и Кимберли Гилфойл. Фото: The Hollywood Gossip

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Ранее сообщалось, что десятки агентов Секретной службы США были отправлены на карантин после участия в предвыборном митинге Дональда Трампа.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в США подтвержден 2 794 321 случай заражения коронавирусом, умерли 129 434 человека.

Как известно, в США ослабили карантин.

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