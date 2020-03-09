Космический корабль SpaceX пристыковался к МКС: видео

Экипаж Международной космической станции успешно пристыковал к МКС грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Как сообщили в Центре управления полетами NASA, "космогрузовик" состыковался с американским сегментом станции – модулем Harmony – около 14:18 по киевскому времени 9 марта.

Менее чем за час до этого американский астронавт Джессика Меир при помощи 17-метровой дистанционной механической руки-манипулятора Canadarm-2 захватила Cargo Dragon, когда тот подлетел к МКС.

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Для SpaceX данный запуск Cargo Dragon к МКС стал уже юбилейным – 20 по счету. На орбиту его вывели при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Запуск был совершен утром 7 марта (по Киеву) с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

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Стыковка Cargo Dragon с МКС 9 марта

Также любопытно, что сам "грузовик" является многоразовым и в прошлом уже дважды бывал в космосе – в феврале 2017 года и декабре 2018 года.

Рука-манипулятор МКС захватила Cargo Dragon

В этот раз на нем доставили более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для научных экспериментов.

Напомним, что ранее в этом году SpaceX успешно запустила на орбиту Земли двухступенчатую ракету Falcon 9 с 60 мини-спутникам, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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