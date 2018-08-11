Крушение угнанного самолета в США: появились подробности происшествия

В полиции отметили, что случай не является терактом

В США следователи отклонили версию террористического акта в расследовании крушения самолета Bombardier Q400, угнанного из аэропорта Сиэтл-Такома, об этом пишет газета Le Figaro.

"Это не террористический инцидент, информация подтверждена. Речь идет о суициде одного человека. Мы знаем, кто это. Никто другой не замешан", – сказали представители полиции прессе.

Напомним, в США рядом островом Кетрон в штате Вашингтон разбился самолет авиакомпании Alaska Airlines. Перед вылетом лайнер угнали из аэропорта города Сиэтл. Это сделал один из сотрудников. К месту инцидента направились спасатели.

В аэропорту Сиэтла рассказали, что в момент инцидента на борту судна не было пассажиров.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек. Никто из находившихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.