Курдский разведчик добыл для США план убежища главаря ИГ

Разведке СДС удалось внедрить в ИГ своего человека, который со временем вошел в число советников Абу Бакра аль-Багдади

Демонстрация курдов в Берлине. Фото: REUTERS/Michele Tantussi, Christian Mang

Разведка вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" внедрила в окружение главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади агента, который раскрыл американцам точный план убежища террориста, а также передал его образец крови. Об этом сообщила американская телекомпания NВС со ссылкой на командующего СДС Мазлюма Абди.

По его словам, разведке СДС удалось внедрить в ИГ своего человека, который со временем вошел в число советников Абу Бакра аль-Багдади. Этот агент передал коалиции подробный план убежища, подземных туннелей и количество охранников главаря группировки. Разведчик находился в этом убежище во время операции по ликвидации аль-Багдади и ушел вместе с военными США.

Данный агент один месяц и три месяца назад предоставил американцам доказательства того, что он входит в ближайшее окружение глава ИГ. Такими доказательствами стали образец крови аль-Багдади и его нижнее белье.

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Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, предположительно, был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

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