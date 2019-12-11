Лавров считает, что ни "Северный поток — 2", ни "Турецкий поток" не остановятся из-за санкций США

Конгресс, по-моему, сейчас буквально обуреваем желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения, - заявил Лавров

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию данных проектов. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально обуреваем желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения, — отметил глава МИД РФ. — Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни „Северный поток — 2", ни „Турецкий поток" не остановятся".

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Также писалось, что 3 декабря на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената замглавы Госдепартамента по политическим делам Дэвид Хейл заявил о "Северном потоке – 2":

"Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект ... На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен ".

В компании "Нафтогаз Украины" довольны тем обстоятельством, что США включили в законопроект об оборонном бюджете санкции, которые могут остановить работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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