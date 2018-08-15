Лазерные системы и "ненормальные" спутники: США обеспокоены планами России на космос

В октябре 2017 года Россия вывела на орбиту новый спутник-инспектор, который ведет себя аномально, заявили в Госдепе

Соединенные Штаты обеспокоены стремлением России к новому космическому оружию, включая мобильную лазерную систему для уничтожения спутников в космосе и запуск нового спутника-инспектора, который действует "ненормально". Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илэм Поблет, передает Reuters.

В частности, он отметил, что в октябре 2017 года Россия вывела на орбиту новый спутник-инспектор, который "ведет себя аномально".

"Мы обеспокоены аномальным поведением аппарата, заявленного как "инспектор космической аппаратуры". Для США это еще одно доказательство того, что действия России не соответствуют ее словам. Стремление России к использованию в военной сфере космоса вызывает беспокойство, учитывая недавнее российское злонамеренное поведение", – сказал Поблет.

По его словам, истинное предназначение аппарата неизвестно, его поведение на орбите несовместимо с теми задачами, которые должен выполнять спутник-инспектор, отметил он.

Представитель США напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на февральском форуме в Женеве заявил, что приоритетом является предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Однако уже в марте президент РФ Владимир Путин обнародовал "шесть новых крупных систем наступательных вооружений", в том числе военную мобильную лазерную систему "Пересвет".

"Для США это еще одно доказательство того, что действия России не соответствуют их словам", – сказала Поблет.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США необходимы Космические силы для защиты своих спутников от России и Китая.

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В июне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Хозяин Белого дома уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".

В МИД России рассказали, что их беспокоит в решении Трампа по космическим войскам.

Отметим, Верховная Рада намерена разрешить предприятиям, входящим в сферу управления Государственного космического агентства, создавать подразделения военизированной охраны для охраны имущества и космической техники при ее производстве, испытаниях, транспортировке и эксплуатации.