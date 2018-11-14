Лесные пожары в Калифорнии: число жертв возросло до 48

В округе Бьютт на севере американского штата Калифорния жертвами масштабных лесных пожаров стали 48 человек. Об этом сообщил шериф округа Кори Хонеа на пресс-конференции.

По словам шерифа, все жертвы погибли в своих домах в городе Парадайс, практически уничтоженном огнем. Кроме того, еще около 200 человек числятся пропавшими без вести.

На данный момент пожар, который назвали "Кэмп", выжег территории площадью 418 кв. км и уничтожил более 7,6 тысяч домов и строений. Огонь уже удалось локализовать на 30% по сравнению с 25% сутки назад. Для борьбы с пожаром в округе мобилизовано более 5,1 тысяч спасателей, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды.

Ранее мы писали о 44 жертвах масштабных лесных пожаров в Калифорнии. Также сообщалось, что главной причиной пожаров, по мнению президента США Дональда Трампа, является "невероятно плохое управление" лесным хозяйством.

Как мы уже писали, огонь нанес ущерб владениям и простых американцев, и знаменитостей: Кейтлин Дженнер, Леди Гаги, Орландо Блума, Уилла Смита и других.