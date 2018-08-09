Лесные пожары в Калифорнии рассчитывают потушить только в сентябре

Сегодня, 15:06

В операции по тушению пожаров задействованы около 14 тысяч человек

В американском штате Калифорния сотрудники экстренных служб отметили, что им удалось удалось достичь прогресса в сдерживании самых масштабных природных пожаров в истории штата. 

Однако, пожарные не рассчитывают, что им удастся установить полный контроль над всеми очагами возгорания ранее, чем в сентябре.

В сообщении агентства отмечается, что на данный момент в операции по тушению пожаров задействованы около 14 тыс. человек.

В это число входят почти 2 тыс. специально обученных заключенных из местных тюрем, а так же пожарные из 17 штатов и служащие армии США. Кроме того, на помощь американским коллегам прибыли 53 сотрудника экстренных спецслужб из Австралии и Новой Зеландии.

Пожары в Калифорнии бушуют уже на протяжении нескольких недель. Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой, а также сильным ветром.

Сейчас, по разным подсчетам, на территории штата тушат два десятка лесных пожаров. Погибли девять человек

Так, этим летом природные пожары охватили и ряд европейских стран, включая Швецию, Грецию, Испанию и Португалию. При этом в Греции жертвами пожаров стали свыше 90 человек.
пожар, Калифорния, пожарные, лесной пожар
Источник:

Интерфакс

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