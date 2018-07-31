Мощные лесные пожары в Калифорнии: количество жертв возросло

Сегодня, 18:59

Огонь хватил тысячи квадратных километров

Фото: AFP
Фото: AFP

Как минимум восемь человек погибли в результате мощных лесных пожаров в американском штате Калифорния. Общая площадь возгорания превысила тысячу квадратных километров.

Огонь уже уничтожил около тысячи построек. Борьбу с ним ведут 12 тысяч пожарных.

Наиболее сильный очаг возгорания возник в округе Шаста, в 250 километрах к северу от Сакраменто. Из этого района эвакуированы 40 тысяч человек. 

Тушению пожаров препятствует исключительно жаркая погода. Как сообщил представитель Национальной метеослужбы, в ближайшие дни погода не изменится.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров и распорядился оказать федеральную помощь штату.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Один из лесных пожаров находится в районе, где проходят военные стрельбы и могут быть неразорванные снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.

Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. 
США, пожар, лесной, калифорния, лесной пожар
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС

Масштабный пожар в Днепре: горел завод по переработке аккумуляторных батарей

26 Мая, 12:50

Огонь охватил 100 квадратных метров здания

Евросоюз

Фото: AFP

Пожар в Греции: число жертв выросло до 87

27 Июля, 15:58

Многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В Калифорнии десять тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров

26 Июля, 08:52

Большинство лесных пожаров в данный момент разгораются на западе страны и в штате Аляска

США

Фото: twitter.com/4RANDALL1

В Калифорнии бушуют сильные лесные пожары

11 Июня, 18:30

Спасатели пока не могут справиться со стихией
Загрузка...