Мощные лесные пожары в Калифорнии: количество жертв возросло

Как минимум восемь человек погибли в результате мощных лесных пожаров в американском штате Калифорния. Общая площадь возгорания превысила тысячу квадратных километров.

Огонь уже уничтожил около тысячи построек. Борьбу с ним ведут 12 тысяч пожарных.

Наиболее сильный очаг возгорания возник в округе Шаста, в 250 километрах к северу от Сакраменто. Из этого района эвакуированы 40 тысяч человек.

Тушению пожаров препятствует исключительно жаркая погода. Как сообщил представитель Национальной метеослужбы, в ближайшие дни погода не изменится.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров и распорядился оказать федеральную помощь штату.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Один из лесных пожаров находится в районе, где проходят военные стрельбы и могут быть неразорванные снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.

Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране.