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Лукашенко: Россия взасос пытается целоваться с США, но у нее не получается

5 февраля, 09:08

Период холода в отношениях США и Беларуси закончился, заявил Лукашенко

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Период холода в белорусско-американских отношениях закончился. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил через несколько дней после визита в страну госсекретаря США Майка Помпео, передает БЕЛТА.

"Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей – ведущей страной мира", - заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что в России высказали беспокойство из-за визита Помпео в Беларусь.

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"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! – отметил президент. – Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один".

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Он также рассказал историю, когда у Беларуси еще были плохие отношения с США, Президент России Владимир Путин посещал эту страну. "Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? – Не ссорься, с ними надо налаживать отношения, – рассказал подробности того диалога глава государства. – Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?"

Напомним, перед поездкой в Беларусь Майкл Помпео побывал в Киеве и встретился, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Россия Беларусь Александр Лукашенко Майк Помпео

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