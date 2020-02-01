Лукашенко встретил Помпео шуткой о диктатуре: видео

/ Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем США Майклом Помпео, который утром 1 февраля прибыл с визитом в Минск.

Диалог начался шуткой белорусского лидера о диктатуре, сообщает БЕЛТА.

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", – сказал Лукашенко.

Реклама

Протокольная часть встречи, на которую были допущены журналисты, также завершилась шуткой, но уже со стороны Помпео.

Так, когда журналисты покидали зал переговоров, госсекретарь заявил, что любит их, "особенно когда они уходят".

Президент Беларуси парировал, что не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая.

В целом Лукашенко выразил готовность обсудить все вопросы, которые находятся в повестке двусторонних отношений.

"И искренне и честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте США", - подчеркнул он.

Напомним, перед поездкой в Беларусь Майкл Помпео побывал в Киеве и встретился, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе диалога шла речь об американских инвестициях в украинскую экономику и помощи США. После состоявшейся 31 января встречи с Зеленским Майк Помпео сделал важное заявление насчет Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама