Манафорт пошел на сделку со следствием по делу Трампа – СМИ

Политтехнолог Трампа и его адвокаты провели более четырех часов на переговорах с представителями обвинения

Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт, которого жюри присяжных в суде города Александрии в штат Вирджиния признало виновным, начал переговоры с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера о признании своей вины, чтобы избежать второго судебного процесса. Об этом сообщают источники телеканала ABC, агентства Reuters и газеты New York Times, пишет BBC.

Об операции и ее условиях планируется сообщить в пятницу, 14 сентября, в суде, отмечают издания.

Пока неясно, будет Манафорт полностью сотрудничать со следствием и предоставит спецпрокуроры новую интересную для него информацию, он всего лишь согласится с предъявленными ему обвинениями в незаконном лоббизме и отмывании денег за считанные дни до суда.

В США соглашение о признании вины чаще всего предполагает, что следователи получают от обвиняемого интересующую их информацию. В то же время, следователи могут предоставить право обвиняемому признать свою вину по некоторым обвинениям и не разглашать подробности.

По информации ABC, Манафорт и его адвокаты провели более четырех часов на переговорах с представителями обвинения. Офис спецпрокурора Мюллера и представители защиты Манафорта отказались комментировать эту информацию.

Напомним, специальный прокурор Мюллер выдвигал обвинения против Манафорта в рамках двух уголовных дел. Адвокаты политтехнолога не воспользовались правом объединить их в одно производство:

Рассматривалось по месту жительства Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) и в августе завершилось обвинительным приговором. Будет слушаться в Вашингтоне, причем первые заседание назначено только на следующую неделю. На 17 сентября запланирован отбор присяжных, начало первых слушаний по существу – 24 сентября.

Ранее американские федеральные судебные власти решили взять Манафорта под стражу.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год.