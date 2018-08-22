Манафорта признали виновным в мошенничестве

Присяжные в суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, два пункта, связанные с нарушением банковского законодательства и один пункт что касается сокрытияя зарубежных счетов в банках. Относительно остальных десяти пунктов, присяжные не вынесли единогласного решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мюллер заявил, что Манафорт заработал более 60 млн долларов в Украине



Манафорт выступает в качестве ответчика в двух судебных делах — в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, "отмывании" денег, а также в налоговых махинациях.

Сейчас жюри присяжных ведет дискуссию по поводу окончательного решения относительно Пола Манафорта.

Приговор по делу будет вынесен позднее. Признание виновным означает, что Манафорт, скорее всего, будет приговорен к тюремному сроку. Ему грозит семь-девять лет тюрьмы.

Как сообщалось, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу относительно обвинений в банковских и налоговых преступлениях Манафорта для судебного процесса, который начнется во вторник, 31 июля.

Ранее Мюллер распространил список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Пола Манафорта. В списке есть серия записок, которые Манафорт писал Януковичу и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Напомним, в США начали расследование против экс-главы предвыборного штаба Трампа. Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с Виктором Януковичем.